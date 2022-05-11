Türk Eğitim Vakfı heyeti, 55'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş başkanlığındaki heyet, vakfın 55'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TEV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın 55'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Anıtkabir ziyaretine, Yönetim Kurulu Başkanı Tekbaş, yönetim üyeleri, vakıf yöneticileri ve çalışanların yanı sıra Ankara'da yaşayan bağışçılar ve bursiyerler katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Tekbaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

" Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir, özdeyişinizden ilham alan Vakfımız, 55 yıldır başarılı ve ekonomik desteğe ihtiyacı olan gençlerimizin eğitime erişimi konusunda destek olurken diğer yandan ülkemizde sosyal barışın sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda, yurdumuzu gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak amacıyla insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, emanetinize sonsuza dek bağlı kalacağımıza söz veriyoruz."

"Tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada, Anıtkabir ziyaretinin ardından bir otelde kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Tekbaş, toplantıdaki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Yüzünü aydınlık geleceğe dönmüş bir vakıf olarak, her zaman Atatürk'ün çağdaş Türkiye hedefini vizyonumuz kabul ettik. Atamızın öncülüğünde ilerleyerek, tam 55 yıldır ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak gençlerimize eğitim imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yurt içinde 260 bini aşan burs sayımız, Milli Eğitim Bakanlığının hizmetine sunduğumuz eğitim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından vakfımıza sağlanan önemli iş birlikleri, yurt dışı burslarımız, mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız başarılı çalışmalarımızın göstergesidir. Kıymetli bağışçılarımız ve eğitim dostlarımızdan aldığımız güçle 55 yıldır olduğu gibi bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."