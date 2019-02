Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi'nden Önemli Buluşma

1967 yılından bu yana başarılı ve maddi imkanı kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) Türkiye'deki ilk temsilciliği olan İzmir'de "Bursiyer Tanışma Toplantısını" gerçekleştirdi. Tanışma toplantısına İzmirli bursiyelerin yanı sıra TEV yürütme kurulu üyeleri, sosyal komite üyeleri, gönüllüler ve bağışçılar katıldı.

Açılış konuşmasını TEV Yürütme Kurulu Üyesi Alparslan Mater yaptı ve ardından sözü mezun bursiyer Refet Polat'a bıraktı. Yaşar Üniversitesi Öğr.Üyesi olanRefet Polat duygu yüklü bir konuşma yaptı. TEV'in zor günlerinde okuması için kendisine destek olduğunu söyleyen Polat, "TEV olmasaydı bugün buralara gelemezdim. TEV benim ihtiyaç duyduğum her an yanımdaydı. Bu nedenle ben de her zaman TEV'in yanında olacağım" dedi.

Konuşmaların ardından TEV Sosyal Komite üyesi Sezin Sivri küçük oyunlar yaparak bursiyerlerin kaynaşmasını ve birbirlerini tanımalarını sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan tanışma toplantısında bursiyerler DJ eşliğinde eğlenip geceyi noktaladılar.

Tepekule Kongre Merkezi, Kaya Prestige Otel Çankaya, Bortar Group, Ontur Otel bu anlamlı etkinliğe destek vererek katkıda bulundu.