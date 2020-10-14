Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi - Son Dakika

Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi

14.10.2020 10:50
Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi, System.String[]

Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden 70 ülkede 24 binden fazla çalışanı olan Pearson, Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay'ı BTEC'in (Business Technology and Education Council) ilk Uluslararası Elçisi olarak görevlendirdi.

Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden 70 ülkede 24 binden fazla çalışanı olan Pearson, Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay'ı BTEC'in (Business Technology and Education Council) ilk Uluslararası Elçisi olarak görevlendirdi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay, eğitim alanındaki yeni uluslararası görevi hakkında şunları söyledi; "Ülkem adına, Pearson'ın ilk BTEC Uluslararası Elçisi olmaktan gurur duyuyorum. 40 yıldır eğitimciyim ve birçok ulusal ve uluslararası görevde bulundum. Amacım deneyimlerime dayanarak, mesleki eğitim ve öğrenim yoluyla öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek. 2015 yılında TED Ankara Koleji'nde, öğrencileri iş hayatına ya da uluslararası eğitim kurumlarında yüksek öğrenime hazırlayacak mesleki eğitimler sunabilmek için BTEC yeterliliklerini ve becerilerini okulun mevcut akademik programına dahil etmeye karar verdim."

Sevinç Atabay şöyle devam etti;

"Bunun bölgemizde ve uluslararası alanda benzerlerinin yapılabileceği yenilikçi bir model olduğuna inanıyorum. Bu model gençler ve yetişkinlerin eğitim yolculuklarının her aşamasında uzmanlaşmasına, teknik bilgi edinmesine ve uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon ve belgeler kazanmasına olanak sağlıyor."

Pearson'da BTEC Programları Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürüten Cindy Rampersaud, " Türkiye'de teknik ve mesleki eğitim alanındaki öncü çalışmaları ve başarılarının yanı sıra TED okullarının BTEC yeterliliklerini kullanarak mesleki müfredatında uluslararası standartları benimsemiş olması nedeniyle Sayın Atabay'ı ilk BTEC Uluslararası Elçimiz olarak atamaktan mutluluk duyuyoruz. Mesleki eğitim alanındaki kapsamlı deneyimini ve uzmanlığını uluslararası boyutta uygulamak, yetişkinlerin ve gençlerin yaşamlarında ilerleme kaydetmeleri, iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları ve ekonomik ve sosyal büyümeye katkı sağlamaları konularında Atabay'ın yapacağı yönlendirmeler ve katkıları için şimdiden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Pearson Türkiye Ülke Müdürü Sinan Kezer ise "TED Okulları, akademi ve iş dünyasında değer gören ve öğrencilere gelecekteki kariyerlerine uygun profesyonel yetkinlikler kazandıran BTEC yeterlilik programlarının verildiği her zaman bu gibi konularda öncülük yapmış bir eğitim kurumudur. Pearson Türkiye olarak, BTEC'leri Türkiye ve çevresinde gençlere ve yetişkinlere ulaştırmak için Sayın Sevinç Atabay'la yol alacağımız için kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE BTEC

Türkiye'de BTEC hakkında şu bilgilere yer verildi;

"TED Okullarında yeterlilikler üç seviyeye ayrılıyor: Sanat ve Tasarım, Mühendislik, İşletme, Bilişim Teknolojileri, Spor, Pazarlama ve Sahne Sanatları gibi önde gelen alanlarda BTEC Uluslararası 1. Seviye, 2. Seviye, 3. Seviye Genişletilmiş (Extended) Diploma. BTEC Yeterlilik Programı'nı tamamlayan öğrenciler uluslararası düzeyde kabul gören belge (award), sertifika ve diplomalara eşdeğer bir profesyonel sertifika almaya hak kazanıyor."

Pearson Türkiye'den yapılan açıklamada BTEC Mesleki Yeterlilik Programları ile ilgili verilen bilgiler şöyle;

"BTEC Mesleki Yeterlilik Programları Türkiye'de K-12 eğitim kurumları düzeyinde ilk kez 2015 yılında Sevinç Atabay'ın öncülüğünde pilot olarak TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ve Lisesi'nde uygulanmaya başlandı. Pilot uygulamanın ardından da Atabay'ın takibiyle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alınmış ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haftalık ders çizelgesi içinde seçmeli ders olarak yer aldı. Geçtiğimiz beş yılın ardından günümüze, BTEC Programları artık TED Okulları'nda okuyan tüm öğrencilere sunulmaktadır."

"70 ÜLKEDE YAKLAŞIK 1 MİLYON ÖĞRENCİ BTEC PROGRAMLARINDA EĞİTİM GÖRÜYOR"

Dünya genelinde 70 ülkede yaklaşık 1 milyon öğrencinin BTEC Programlarında eğitim gördüğünün belirtildiği açıklamada, "Hükümet kuruluşları ve uluslararası şirketlerce tanınan BTEC Programları, sunulan nitelikli mesleki yeterlilik olanakları ve kaynaklarıyla eğitiminde çağın şartlarına uygun bir şekilde ilerlemeyi ve yeteneklerine uygun bir alanda kariyer yapmayı hedefleyen bireylerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.  Mesleki rol ve gereksinimler sürekli değişip dönüşürken sektörlerin ve işverenlerin ilgi ve odağı; esneklik, uyum yeteneği, kritik düşünme ve inovasyon gibi beceriler olmaya devam ediyor. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde BTEC, öğrencilere kariyerleri yolunda rehberlik eden ve iş hayatına ya da dünya çapında prestijli eğitim kurumlarında yüksek öğrenime girişte gerekli olan güncel sektör bilgileri, aktarılabilir beceriler ve davranışları edinmesine olanak sağlayan modüler, pratik becerilere dayanan ve öğrenci merkezli bir yaklaşım sergiliyor" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi

Türk Eğitim Derneği, Türkiye, Ankara, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi - Son Dakika

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