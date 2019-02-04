Son Dakika Haberleri: Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı

1 saat önce

İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika'nın King George Adası'na vardı.

Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı, System.String[]
İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika'nın King George Adası'na vardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:36 

İstanbul, Ekonomi
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