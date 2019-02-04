Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı
1 saat önce
İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika'nın King George Adası'na vardı.
İstanbul
'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika'nın King George Adası'na vardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:36
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Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
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