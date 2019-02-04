Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
1 saat önce
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı.
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:35 Kaynak: Youtube
Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
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