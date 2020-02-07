Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak - Son Dakika Ekonomi

Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.

Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 9 Şubat'ta yola çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Bakan Varank ve ailelerinin de katılacağı törenle uğurlanacak.

Mustafa Varank, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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