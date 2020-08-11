Türk ekipleri, Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

TÜRKİYE Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı, UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda çalışmalarını tamamladı.

Türkiye, başkent Beyrut'ta can kayıplarının yanı sıra milyarca dolar maddi hasara yol açan şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yardım için harekete geçen ülkelerin başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderildi. Lübnan'da deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın ardından Beyrut Limanı'na giden Türk heyeti, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu liderliğinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

LÜBNANLILARA YARDIMLAR SÜRECEK

Çalışmalarını bitiren ekiplerin çoğu bugün yurda dönecek. Ancak gelecek dönemde yapılacak yardımların koordinasyonu için AFAD ve UMKE görevlilerinin birkaçı bölgede kalacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Lübnanlılara yardımlar sürdürecek. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, bundan sonrası için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'da (TİKA) gıda tedariği sağlayacak.