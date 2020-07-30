Türk Ekonomi Bankası, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64'ünü oluşturdu.

Türk Ekonomi Bankası, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Yılın ilk yarısında toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB, ekonomiye katkısını sürdürdü.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 764.5 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64'ünü oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in yılın ilk yarısında toplam kredileri 79.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 9.5 oranında artarak 79 milyar TL oldu. 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB'in özkaynakları 10.9 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 17.93 oranında gerçekleşti.

TEB'den müşterilerine kolaylık, ekonomiye tam destek

TEB, yılın ikinci çeyreğinde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren COVID-19 salgınına karşı mücadeleye destek vermek üzere ekonomiye katkılarının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam etti. Mart ayında kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan Ekonomi Destek Paketi'ni hayata geçiren TEB, Şubeleri, Çağrı Merkezi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, CEPTETEB İnternet Şubesi ve ATM'leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdü. CEPTETEB Mobil Onay hizmeti ile şubeye uğramadan müşterilerinin işlem talimatlarını kolaylıkla iletmelerini ve nakit dışı işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan TEB, tüm iletişim kanalları ve hizmet noktalarıyla müşterilerinin yanında oldu.

Müşterilerini bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay yapabilmeleri amacıyla mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE başta olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, dijital kanalların kullanımıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. TEB, nakit ihtiyacı için günlük nakit çekim limitini yükseltip, kredi kartı ile temassız ödeme limitini 250 TL'ye çıkarttı. Emekli ve 65 yaş üzerindeki müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolayca yapabilmesi için birçok ayrıcalığı da hayata geçiren TEB, TEB Çağrı Merkezini arayan 65 yaş üstü müşterilerine öncelik vererek, yapmak istedikleri işlemlere ön menüler olmadan kolayca ulaşmalarını sağladı. Ayrıca Emekli Kampanyası'na Bireysel CEPTETEB İnternet Şubesi üzerinden de katılım seçeneği eklendi.

CEPTETEB İŞTE uluslararası üç ödülün sahibi oldu

TEB, KOBİ'lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını desteklediği ve kolaylaştırdığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE ile uluslararası üç ödülün sahibi olarak başarısını da tescillemiş oldu. CEPTETEB İŞTE, Global Business Excellence Awards kapsamında "En İyi Uygulama" ödülüne, dünyanın en saygın dergilerinden Global Finance Magazine tarafından düzenlenen Global Finance Innovators 2020 ve İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden The Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon" ödüllerine layık görüldü.

CEPTETEB Mobil Uygulaması'na Finans Koçu özelliği eklendi

Yılın ikinci çeyreği sonunda, TEB müşterilerinin dijital bankacılık kanalını kullanım oranı %81 olurken; online bankacılık aktif müşteri sayısı 1.8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı ise 1.6 milyonu aştı. CEPTETEB Mobil Uygulaması'na yapılan yatırımlar ikinci çeyrekte de hız kesmeden devam etti. Müşterilerin finansal ihtiyaçlarına anında ve kolay çözümler sunmayı hedefleyen TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması'na yeni eklenen Finans Koçu özelliğiyle müşterilerinin gelir ve gider detaylarını basit ve anlaşılır şekilde özetleyerek, kolayca bütçe kontrolü yapmayı sağlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar hazırlamak amacıyla iş birliği ağını genişletip, yeni nesil dijital bankacılık yapısıyla ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

TEB'in küçük işletmelere desteği devam ediyor

TEB İşletme Bankacılığı, COVID-19 sürecinde ticareti sekteye uğrayan veya işyerini açamayan müşterilerinin kredi öteleme taleplerinde destek oldu. İşletmelerin faiz yükünü hafifletmek adına firmalara faiz desteğinde bulunan KOSGEB ve anaparanın banka kaynaklarından karşılandığı KOSGEB KOBİ Finansman Destek Kredisi Programı'nda TEB, kredi kullanan müşterilerine destek sağladı. Bu dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldı. Bu iki paket ile özellikle küçük esnafın çek, kira veya ticari ödemeleri için ek kaynak sağlanırken, teminat desteği KGF'den karşılandı. TEB, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında düzenlenen iki kredi paketiyle, işletmelerin çek ödemeleri ve operasyonel harcamalarının üç ay ödemesiz olacak şekilde bir yıl vadeye yayılmasına aracılık etti.

Girişimcilere destek devam ediyor

TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda TİM-TEB Girişim Evi faaliyetlerini online platformlara da taşıyarak programlarına 100 yeni teknoloji şirketini dahil etti. Programlar kapsamında girişimcilerle 400 saati aşkın birebir online danışmanlık/mentorluk gerçekleştirerek ekosisteme yeni girişimciler kazandırıldı. TİM-TEB Girişim Evi programlarında yer alan teknoloji firmalarının ekosistemin önce gelen isimleriyle bir araya geldiği webinar serisi ile bugüne kadar alanında uzman 11 konuşmacı misafir edildi, katılımcıların 300 teknoloji firmasından konuşmacıların tecrübelerinden faydalanması sağlandı.

Kurumsal şirketlerin inovatif çözüm taleplerinde artış yaşanırken, TİM-TEB Girişim Evleri bu taleplere S2C (Startup/Scale Up to Corporate) programlarıyla çözüm sunuyor. Online platformlarda gerçekleştirilen kurum-girişimci buluşmalarında bugüne kadar birçok kurumsal firma 100'e yakın teknoloji şirketiyle bir araya geldi.

Tarım Bankacılığı ile çiftçilere online kanallardan destek

TEB, Tarım Bankacılığı ile çiftçilerin işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çiftçilerin şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmesi için süreçler otomatize edildi. Bu sayede çiftçilerin TEB Harman Kart ve Tarım Kredisi başvurularını şubeye uğramadan tek bir SMS ile yapabilmesi ve tarımsal üretim için finansal ihtiyaçlarını bir SMS ile karşılayabilmesi sağlanırken, acil ihtiyaçları için "hızlı kredi hizmeti" ile saniyeler içinde kredi kullanmasına imkan tanındı.

Sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirilen TEB Harman Kart iş birlikleri kapsamında üreticiler anlaşmalı üye iş yerlerinden 6 aya kadar "sıfır" faizli alışveriş yapabiliyor, tarımsal üretimlerine yönelik girdi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca üreticiler tarımsal elektrik ve sulama faturalarını TEB Harman Kart ile ödeyip geri ödemesini hasat döneminde yapabiliyor. TEB Harman Kart iş birliklerine ek olarak, devam eden Üretim Kredisi anlaşmalarıyla da, hem ürünü toplayan ana firmaya hem de sözleşmeli üretim yapan binlerce üreticiye, ürünün ekiminden tüketiciye ulaşmasına kadar her evrede finansal çözümler sunuluyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:17

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Türk Ekonomi Bankası, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Bisikletin freni bacağına saplanan genç, kesilen parçayla hastaneye götürüldü Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı         
18:58
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu         
17:48
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı         
17:45
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık         
17:35
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı         
17:13
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor         
17:09
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı         
16:36
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu         
15:47
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak         
15:39
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
15:33
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı         
13:53
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
11:30
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 09:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Ekonomi Bankası, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei