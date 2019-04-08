Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi
1 saat önce
Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü.
Londra
Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa
ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:38
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