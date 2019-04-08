Son Dakika Haberleri: Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi

Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi

1 saat önce

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü.

Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi, System.String[]
Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:38 

Londra, Ekonomi, Ekonomi
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