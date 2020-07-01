"Türk ekonomisi ikinci dalgayı kaldıramaz" - Son Dakika

"Türk ekonomisi ikinci dalgayı kaldıramaz"

Türk ekonomisi, Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinden Haziran ayı ile birlikte sıyrılmaya çalışırken, vaka sayılarının hâlâ çok yüksek seyretmesi, iş dünyasında "ikinci dalga" endişelerini artırıyor.

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Nisan ve Mayıs aylarında ağır darbe alan ekonominin, Haziran ayı ile birlikte kısmi şekilde toparlanma eğilimine girdiğini belirterek, "İhracat rakamlarında yaşadığımız kıpırdama elbette sevindirici. Ancak baz etkisine dayanan bu rakamlar bizi aldatmamalı. Kobi ölçeğindeki işletmeler ne zaman sona ereceği belli olmayan, çok zor bir dönemden geçiyor. Yeni bir salgın dalgası, toparlanma eğilimine giren ekonomimizi yere serebilir. Bu durumda çok ciddi sosyal ve ekonomik maliyet ödeme riskimiz var." dedi.

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Günlük vaka sayılarının hâlâ 1300-1500 bandında olmasının ikinci dalga endişelerini artırdığını kaydeden Vatansever, iş dünyasında virüse karşı gösterilen hassasiyetin sokaktaki vatandaşta karşılık bulmadığını üzülerek gözlemlediklerini söyledi.

ENSİA Başkanı, Hüseyin Vatansever şu değerlendirmeyi yaptı:

// "1500 VAKA SAYISINA KARŞI BU REHAVETİ ANLAMAK GÜÇ"

"Hükümetimizden ilk beklentimiz, yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gerek olmadan önlemlerin ülke çapında sıkılaştırılması. Avrupa ülkeleri, Çin ve Güney Kore; günlük vaka sayılarının 50'nin üzerine çıkması üzerine ikinci dalga endişesini yeniden yaşamaya başlarken, bizim 1500'e yaklaşan günlük vaka sayısı ile bu ölçüde rehavet içinde olmamızı anlamak güç. Ekonomimizi ayakta tutmak istiyorsak, evvel emirde işletmelerimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kısa Çalışma Ödeneği'ni bir ay daha uzatma kararını destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ancak beklentimiz, uygulamanın yıl sonuna kadar devam etmesi yönünde."

Hüseyin Vatansever, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:08 Kaynak: Bültenler

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