Son Dakika Haberleri: “Türk ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum”
Son Dakika Ekonomi “Türk ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum”

“Türk ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum”

17 dakika önce

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın başstratejisti Ulrich Stephan, Türk hükümetinin önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğunu belirtti.

“Türk ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum”, System.String[]

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın başstratejisti Ulrich Stephan, Türk hükümetinin önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Deutsche Bank, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:46 
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