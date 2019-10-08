“Türk ekonomisinin daha da istikrar kazanmasını bekliyorum”
17 dakika önce
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın başstratejisti Ulrich Stephan, Türk hükümetinin önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın başstratejisti Ulrich Stephan, Türk hükümetinin önümüzdeki üç yıl için ekonomik planları konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:46
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