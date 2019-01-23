Son Dakika Haberleri: Türk Ekonomisinin Eşsiz Avantajları Var"

Türk Ekonomisinin Eşsiz Avantajları Var"

43 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var. Türkiye'nin genç ve eğitimli iş gücü bunlardan biri." dedi.

Türk Ekonomisinin Eşsiz Avantajları Var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var. Türkiye'nin genç ve eğitimli iş gücü bunlardan biri." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında gerçekleştirilen "Gelişmekte olan piyasaların görünümü" konulu oturumda soruları yanıtladı.

Türkiye'deki yatırım imkanlarıyla ilgili soru üzerine Albayrak, Türk ekonomisinin son yıllardaki tüm tehditlere ve bulunduğu bölgedeki sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

Albayrak, Türk ekonomisinin eşsiz avantajlar taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'nin genç ve eğitimli iş gücünün bunlardan biri olduğunu kaydetti. Eğitime verilen destekleri örnekleriyle anlatan Albayrak, en büyük bütçenin daha önce Savunma Bakanlığına, son dönemde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığına dikkati çekti.

Ülkenin oldukça rekabetçi olan özel sektörünün diğer bir avantaj olduğunun altını çizen Albayrak, Türkiye'nin dünya geneline 20 binden fazla farklı ürün ihraç ettiğini, ihracatını da 35 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselttiğini belirtti.

Bakan Albayrak, ulaşım, telekomünikasyon, enerji başta olmak üzere son 16 yılda altyapıya yaptıkları devasa yatırımların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Havaalanları, demir yolları, boru hatları ve LNG altyapıları inşa ettiklerini anlatan Albayrak, "Dolayısıyla en zorlu dönemde bile bilançomuzu güçlendirdik. Bütçe disiplini sağladık. Aynı zamanda cari açıkla mücadelede başarı sağladık. Az önce Ticaret Bakanımızdan bilgiyi aldım, ocak ayında ihracatımız yükseliyor, ithalatımız azalıyor." diye konuştu.

"YEP ile endişeleri giderdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2008 finansal krizinde, krizin atlatılması konusunda "masada" iyimserlik olduğunu, aynı krizde dünya ekonomisinin birlikte hareket ettiğini ama bugün 2020'de neler olabileceğini kimsenin kestiremediğini anlattı.

Türkiye'nin serbest ticareti desteklediğini ifade eden Albayrak, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'da insani durumun ve küresel ekonominin nasıl yönetileceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu söyledi.

Albayrak, temmuz ayında göreve başladıklarında kamuoyunda Türkiye'nin bütçe disiplinine devam edip etmeyeceği ve enflasyonla mücadele konusunda endişeler olduğunu anımsattı.

Geçen yıl eylül ayında Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıklamalarının ardından bu endişeleri giderdiklerini vurgulayan Albayrak, Türkiye ekonomisinin diğer ülkelerle kıyaslanırken Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da yaptığı başarısız darbe girişiminin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Albayrak, Osmanlı döneminde dahi yüzlerce kişinin şehit olduğu ve yaralandığı böylesine bir girişimin bulunmadığını söyledi.

Söz konusu foruma, Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da dinleyici olarak katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Türkiye, Güncel
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