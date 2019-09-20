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Türk el sanatları Londra Tasarım Fuarı'nda

33 dakika önce

Türk sanatçılar, geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımlarla Londra Tasarım Fuarı'na taşıdı.

Türk el sanatları Londra Tasarım Fuarı'nda, System.String[]

Türk sanatçılar, geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımlarla Londra Tasarım Fuarı'na taşıdı.

Bu yıl 17'ncisi yapılan Londra Tasarım Fuarı'nda 8 Türk sanatçı, "Gizli el: Hüner Eseri Türk Tasarımı" başlıklı koleksiyonla yer aldı.

Küratörlüğünü Gökhan Karakuş'un üstlendiği koleksiyonda Aslı Şarman, Buket Hoşcan Bazman, Dila Gökalp, Elif Gönensay, Feyza Köksal Kemahlıoğlu, Nilufer Kozıkoğlu, Seray Asker ve Sema Topaloğlu'nun eserlerine yer verildi.

Türk el sanatının kültürel ve ekonomik bağlamdaki rolünü yeniden konumlandırmayı ve el sanatlarını çağdaş tasarımlarla birleştirerek görünür kılmayı amaçlayan koleksiyon, Londra Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Kopenhag merkezli Adorno Tasarım firması iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Türk sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyon, 11 ülkeden sanatçıların katkılarıyla hazırlanan "Adorno: Çaprazlamalar" başlıklı sergi kapsamında yer aldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, Küratör Gökhan Karakuş, seramik sanatçısı Seray Asker, Adorno Tasarım'ın kurucu ortaklarından Martin Clausen ile tasarımcılar Nilüfer Kozıkoğlu, Dila Gökalp, Sema Topaloğlu katıldı.

Kilim, taş, cam, seramik ve ahşap işleri gibi geleneksel Türk el sanatlarını kullanarak çağdaş tasarımlara odaklanan sergi, 22 Eylül'e kadar Londra'da Old Truman Brewery'de ziyaret edilebilecek.

Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:38 Kaynak: AA
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