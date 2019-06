Türk elektrik ve elektronik ihracatçıları Avustralya'da

- Genel GörüntülerTET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan'ın konuşmasıİstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Selahattin Armağan Vurdu ile röportajTürk elektrik ve elektronik ihracatçıları Avustralya'daTET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan:"Avustralya hem insani hem de demokratik standartlarıyla imrenilebilecek noktada bir ülke olmanın ötesinde dünyada ilk on ekonomi arasında olmayı hedeflemiş Türkiye'nin olmazsa olmayacağı bir pazar"İMMİB Genel Sekreteri Selahattin Armağan Vurdu:"İhracatçı birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle bu fırsatı değerlendirmek üzere buradayız"MELBOURNE (AA) –Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde sektörün öncü firmalarıyla bir araya gelen elektrik ve elektronik ihracatçıları temsilcilerinden oluşan Türk heyeti yoğun ilgi gördü.Ticaret Bakanlığının desteğiyle Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından organize edilen Sektörel Ticaret Heyeti, Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde sektör temsilcilerinin yanı sıra eyalet hükümeti yetkilileriyle bir araya geldi.Temaslar esnasında, Yeni Güney Galler ve Victoria Eyalet Parlamentosu başkanları, her iki eyaletin ticaret bakanları, Türk kökenli milletvekilleri Hamdi Eren ve Nazlı Süleyman'la bir araya gelen heyet, ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'da elektrik ve elektronik sektöründe ihracat yapan 15 firma ve 31 iş insanından oluşan bir heyetle yaptıkları görüşmelerde beklediklerinden daha fazla ilgi gördüklerini söyledi.Avustralya'nın çevresinde Çin'in dev üretim şirketlerinin yanı sıra High-Tec ürünlerde Japonya ve Güney Kore gibi dünyanın önemli ülkelerinin bulunmasından dolayı zor bir pazar olduğunu ancak Türkiye'nin bu pazarda mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Uçkan, "Avustralya hem insani hem de demokratik standartlarıyla gerçekten dünyada imrenilebilecek noktada bir ülke olmanın ötesinde bir kıta, nüfus çok az, dolayısıyla çok yüksek bir milli gelirleri var ve dünyada ilk on ekonomi arasında olmayı hedeflemiş Türkiye'nin olmazsa olmayacağı bir pazar." ifadelerini kullandı.-Türk firmaları Avustralya'da yatırım yapabilirHalihazırda Arçelik ve Vestel gibi Türk şirketlerinin Avustralya'ya ürün satışı bulunduğunu, temaslarla birlikte diğer firmalarında karşılıklı ticarete başlamasını beklediklerini belirten Uçkan, "Elbette bu ziyaretler sadece bu ülkeye ihracat yapmak için değil, buraya gelen arkadaşlarımız ticari partnerleriyle çalışmaya başladıktan sonra, bu ülkede şartların uygun olduğunu tespit ederlerse burada yatırım yapabilirler veya ortaklarıyla Türkiye'de bir iş geliştirebilirler hatta bizim ihracatçılarımızın özellikle gümrük birliği nedeniyle Avrupa'yla çok iyi ilişkileri var, Türki cumhuriyetlerinde çok iyi pazarımız var, Kuzey Afrika'da çok iyiyiz, hep birlikte o ülkelerde iş birliği yapabilirler bütün bunlar beklediğimiz sonuçlar." dedi.İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Selahattin Armağan Vurdu, Avustralya'da yayınlanan bir rapora göre 2060'ta 41 milyona ulaşması beklenen ülke nüfusu ile birlikte yaklaşık yüzde 36 oranında öngörülen büyümede kendilerini de yakından ilgilendiren enerji sektörünün önemli rol oynayacağını söyledi.Avustralya'ya beyaz eşya, tüketici elektroniği, kablolar, elektrik dağıtım ve üretim ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle geldiklerini hatırlatan Vurdu, 'İhracatçı birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle bu fırsatı değerlendirmek üzere buradayız ve bu tip heyetlere de devam edeceğiz. Bu pazardaki payımızı artırmak için dediğim rapordaki öngörülerde eğer doğru çıkarsa zaten bu pazardaki gelişimlerde bize bu fırsatı verecek gibi görünüyor." şeklinde konuştu.TET Heyeti, Victoria Hükümeti bünyesinde faaliyet gösteren Global Victoria ile yarın yapacağı görüşmenin ardından ülkeden ayrılacak.