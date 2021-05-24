Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı - Son Dakika

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı

24.05.2021 11:17
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı, System.String[]

Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh ile Samsun'da resmi nikah yaparak dünyaevine giren Selim Şenol 3 yıldır bir araya gelemiyor. Türkiye'den kimlik alabilmek adına ülkeden çıkan Saragıh, geri dönmek istediğinde ise 'vize ihlal cezasına' çarptırıldı. Özel bir vize alan kadın, vizesi dolunca Endonezya yerine yanlışlıkla Malezya'ya yollandı. Eşinden günlerce haber alamayan Şenol ise şimdi de koronavirüs engeline takıldıklarını belirtti. Şenol, 3 yıldır devam eden bu duruma isyan etti.

Samsun'da 42 yaşındaki Selim Şenol ve Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh (42) internet üzerinden tanışmalarının ardından 25 Nisan 2018'de Samsun'da kıyılan resmi nikahla evlendiler. Çift evlilik sonrasında Rumarjati'nin kimlik alabilmesi için gereken 90 günlük başvuru süresini kaçırdı. Ülkeye bir daha giriş çıkış yaparsa kimlik alabileceğinin söylenmesi üzerine Şenol tekrar giriş yaptığında kimlik alabilmesi için eşinin 11 Eylül 2018'de ülkesine gönderdi.

5 YIL SÜREYLE ÜLKEYE GİREMEYECEĞİNİ ÖĞRENDİ

İddiaya göre, Selim Şenol'un eşi Rumarjati ülkeden çıkış yaptı, ancak dönüşte havalimanındaki gümrük polisinden Türkiye'de bulunduğu ve evlendikleri sırada ülkede kalabileceği gün sayısını aştığı gerekçesiyle 'vize ihlal cezası' aldığını ve 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını öğrendi. Rumarjati bunun üzerine Endonezya'daki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'ndan özel meşruhatlı vize aldı.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

YANLIŞLIKLA MALEZYA'YA GÖNDERİLDİ

31 Aralık 2019'da Türkiye'ye gelmesi için tekrar bilet alındı, fakat çift kavuşmalarının önünde yine bir problemle karşılaştılar. Elinde özel meşruhatlı vize olmasına rağmen İstanbul Havalimanı gümrüğünden eşi yeniden ülkeye giremedi ve Endonezya yerine yanlışlıkla Malezya'ya gönderildi.

MADDİ MANEVİ YIPRANDILAR

Selim Şenol eşini getirebilmek aldığı uçak biletleriyle maddi, yaşadıkları 3 yıllık ayrılıkla manevi olarak yıprandıklarını belirtti. Şenol, "Eşimi dış hatlar çıkışından göremedim. Bunun üzerine eşimin pasaport numarasıyla birlikte gümrük polisine başvurdum. Eşimin pasaport numarasını bilgisayardan kontrol edip eşimin havalimanında olduğunu elindeki getirdiği evrakların da Türkiye'ye girişi önündeki engellerin kaldırıldığına dair konsolosluk tarafından verilen meşruatlı özel vize olduğunu da söylediler. Fakat meşruatlı özel vizenin konsolosluktan veriliş tarihinde konsolosluğun Ankara'daki Göç Genel Müdürlüğü'ne faks üzerinden dosya takip numarasını göndermesine rağmen, Genel Müdürlüğün zamanında havalimanı gümrük polisi veya diğer bir kurumlarla yapması gereken yazışmayı zamanında yapmamasından dolayı benim eşim kanunen elindeki evraklar tam olmasına rağmen sanki bir suçlu gibi deport edildi. Yani ülkemden kovuldu" dedi.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

"EŞİMDEN BİR HAFTA SONRA HABER ALABİLDİM"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Şenol, "Eşimi orada ülkesine gönderdiklerini zannederken, deport edilirken eşim yanlışlıkla Malezya'ya gönderiliyor. Malezya'da ben eşimden bir hafta sonra haber alabildim" diye konuştu.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı

"SADECE BİR ÖZÜR DİLEDİLER"

Selim Şenol çözüm isteğini tekrarlayarak, "Mahkeme yoluna gidecektim. Bir avukatlık bürosuna başvurdum. Karşımızda resmi bir kurum olduğu için göze alamadı. O gün bugündür 3 yıldır devam ediyor. Bir üçüncü vize talebinde bulunduk araya Kovid-19 girdi. O vizemiz de yandı. Konuyu medyaya taşıdık. Medyaya taşıdıktan sonra Göç Genel Müdürlüğü'nden bizi arayıp yaşattıkları mağduriyetten dolayı özür dilediler ama sadece özürle kaldılar. Ben istedim ki eşimi devlet aracılığıyla devlet güvencesinde, madem bu hak ihlal edildi. Ben İstanbul Havalimanı'nda eşimin tekrar bana getirilip teslim edilmesini devletimden bekliyorum dedim. Ama bizi dikkate alan olmadı. Bunu bir yerlere duyurabilmek için daha ne yapmamız gerekiyor anlamıyorum. Yetkililerin beni duymasını istiyorum. 3 yıldır resmi ve dini nikahlı eşimle bana yaşatılan mağduriyetlerin son bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı

Endonezya, Türkiye, Evlilik, Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • Doğrucu : İnsan her yerde insandır. Başkalarının özgürlüğünü ve kısıtlamadığı müddetçe. Bürokrasi engeli olmuş. İnşallah düzeltirken. Kötü yorum yapanlar. İçin de 'Hayvan herzaman hayvandır' Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet : Eskiden alman Rus furyası modaydı son yıllarda Endonez... Ne bulurlar elin yabancısından anlamam.. Kendi insanımız varken Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket! Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
12:43
Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti         
12:19
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor         
11:54
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 13:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement