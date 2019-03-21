Türk Enerji Şirketlerinden Özbekistan Atağı

TAŞKENT (AA) – Cengiz Enerji ve Yıldırım Enerji Holding AŞ tarafından Özbekistan'da iki doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacağı bildirildi.

TAŞKENT (AA) – Cengiz Enerji ve Yıldırım Enerji Holding AŞ tarafından Özbekistan'da iki doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacağı bildirildi.



Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, kamu-özel sektör ortaklığıyla Buhara'da 240 megavat kapasiteli bir doğal gaz kombine çevrim santrali inşa edilmesine ilişkin anlaşma imzalandığı ifade edildi.



Yıldırım Enerji Holding AŞ yetkililerinin de Özbekistan Enerji Bakanlığında görüşmelerde bulunduğu, taraflar arasında Surhaderya kentinde yapılacak 900 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali için ön anlaşma imzalandığı belirtildi.



Anlaşmaya, Özbekistan Enerji Bakan 1. Yardımcısı Corabek Mirzamahmudov ile Yıldırım Enerji Holding AŞ Üst Yöneticisi Mustafa Kurnaz'ın imza attıkları kaydedildi.



Özbekistan'da bir kısmı eskimiş durumda bulunan elektrik santrallerinde yıllık ortalama 55 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor.



Ülkenin bu yıla ilişkin yatırım programında, elektrik sektöründe toplam proje tutarı 8,1 milyar doları bulan 33 projenin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstismara Uğradığını Söyleyen Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç'tan İlk Açıklama: Olayın Aslı Bu Değil Mağdur Edildim

Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı

Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak