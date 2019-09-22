Türk engelliler çaldı, Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası sahibi dansçı Anna Mirkina dans etti

Silifke Belediyesi ve Taşucu Rus Kültürünü Tanıtma Derneği, Rusya Beyaz Baston Derneği'nin engelli bireyleri yelkenli sporu ile buluşturarak engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliğinin Silifke etabına ev sahipliği yaptı

Etkinlikte engelli Türk vatandaşları saz çaldı türkü söyledi, Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası sahibi dansçı Anna Mirkina dans etti

MERSİN - Uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliği Antalya'nın ardından Mersin ve Kıbrıs'ın ardından Mısır'a ulaşarak son bulacak. Rus engelli vatandaşlarla Silifkeli engelli vatandaşların buluştuğu etkinlikte engelli Türk vatandaşları saz çaldı türkü söyledi, Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası sahibi dansçı Anna Mirkina dans etti.

Silifke Belediyesi ve Taşucu Rus Kültürünü Tanıtma Derneği, Rusya Beyaz Baston Derneği'nin engelli bireyleri yelkenli sporu ile buluşturarak engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliğinin Silifke etabına ev sahipliği yaptı.

Rusya Beyaz Baston Derneği'nin 2011 yılında başlattığı, dünyanın dört bir yanında farklı deniz rotalarında yelkenli ve yatlar ile engelli bireyleri keşif ve Dünya gezilerine çıkaran Ruhun Yelkenleri Projesi ekibi Akdeniz rotasının üçüncü durağında Silifke'ye ulaştı.

Marmaris'ten Antalya'dan Mersin'e buradan Silifke'ye "Leydi Sophie" yatı ile gelen Ruhun Yelkenleri ekibini, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ve Taşucu Rus Kültürünü Tanıtma Derneği çiçeklerle karşıladı.

Rusya, Letonya, Ermenistan ve İsveçli katılımcıların yer aldığı ekibin Akdeniz rotasına Silifke Engelliler Derneği Üyeleri de katıldı. Akdeniz rotası Silifke'nin ardından Kıbrıs ve sonrasın da Mısır'a ulaşarak son bulacak.

Projenin öncüsü Rusya Beyaz Baston grubundan Oleg Kolpashchikov, "Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle 2011 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz Ruhun Yelkenleri projesi ile engellilerimizi farklı rotalarda Dünya turuna çıkartarak sosyal bir sorumluluk üstleniyoruz. Denizler bu projemiz ile tüm engellilerimiz için engelsiz hale geliyor. Engelliler neler yapabileceklerini görerek büyük bir şans yakalıyor. Akdeniz rotamızın üçüncü ayağında Silifke'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise "Akkuyu Nükleer Santralin kurulması ile birlikte Silifkeye 2 bine yakın Rus vatandaşının geldiğini belirterek, "Bu sayının 10 binlere ve daha sonrası 20 binlere çıkacağını bize bildirdiler. Rus kardeşlerimizle birlikte yaşanabileceğimiz sosyal tesisler yapmayı planlıyoruz. Silifke cennetten bir köşe, deniz, kum, güneş ve sahillerimizle birlikte her bir köşesi cennet olan Silifkemiz Rus vatandaşları ağırlamaktan dolayı mutludur. Silifke Belediyesi olarak Rus misafirlerimizi karşılamaktan dolayı mutluyuz. Onlarla bir aradan bulunmaktan dolayı mutluyuz. Ekonomi olarak da ilçemize büyük bir girdi sağlanacak" dedi.

Taşucu Rus Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Elena Kolesnicnenco ise, "Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen ve 14 Eylül'den 3 Ekim 2019'a kadar sürecek olan "Ruhun Yelkenleri" yolculuğunun Akdeniz etabı Türkiye, Kıbrıs ve Mısır'da gerçekleştirilecek. Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan ve diğer ülkelerden katılanların rotası Marmaris, Antalya, Kumkuyu, Taşucu'ndan sonra Kıbrıs'ın Limasol kenti ve Mısır'ın İskenderiye şehrini de içeriyor. Engelliler ve toplum arasında kurulacak yeni pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapan Ruhun Yelkenleri takımı, yat gezisi ve yarışı, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenliyor. 2011'den bu yana engelliler de dahil olmak üzere oluşturulan takımlar, dünyanın farklı yerlerinde 15 geziye katıldı. Ruhun Yelkenleri projesi, kapsamlı yatçılığı bu yıl da bir insanın özel yeteneklerinin ve becerilerinin açık bir modeli olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Akdeniz şehirlerinin 'kapsama günlerine' ev sahipliği yapacağı yolculukta, rotada bulunan kentlerde kapsayıcı etkileşim üzerine seminerler, kapsayıcı atölye çalışmaları ve çevre etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları, kapsayıcı konserler ve yelkencilik alanında kapsayıcı uygulamalı öğretim çalışmaları düzenlenecek" diye konuştu.