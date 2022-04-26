TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ

26.04.2022 14:00

Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklamasını kınayarak, "Eğer bir soykırım görmek istiyorsanız;

Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklamasını kınayarak, "Eğer bir soykırım görmek istiyorsanız; Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915, 1918-1922, 1973-1985, 1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını veyahut EOKA mensubu Rumların sadece 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri soykırım olarak tanıyabilirsiniz" dedi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamasına tepki gösterdi. Yakılarak katledilen 3 bin Müslüman Türk'ün anısına yaptırılan Yanıkdere Şehitliği'nde açıklama yapan Doç. Dr. Yüksel, arşivlere göre 12 bini Erzurum'da olmak üzere Doğu Anadolu'da 519 bin civarında Müslüman Türk'ün Ermeni çetecilerince acımasızca öldürüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Yüksel, "Bu katliamlar, Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarınca 1986, 1990 ve 2010 yılında yapılan bir dizi mezar kazıları çalışmalarıyla da dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Toplu mezar kazıları için bir dizi prosedürü yerine getirmemiz ve konusunda çok uzman bir heyetle çalışmamız gerekiyor. Araştırma merkezinin bu yönde bir çalışması var, yakında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Birkaç kazı çalışması projemiz de var, bunları merkez olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

'DESTEKLEYENLERİ KINIYORUZ'

24 Nisan'da ABD Başkanı Biden'in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye aleyhine ifadeler kullandığını hatırlatan Yüksel, "Bizler de Türk akademisyenler olarak ABD Başkanı Biden nezdinde Türkiye'yi sözde soykırımla itham etmeye çalışan gerek dıştaki gerek içteki siyasetçilere seslenerek, eğer bir soykırım görmek istiyorsanız; Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915, 1918-1922, 1973-1985, 1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını veyahut EOKA mensubu Rumların sadece 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri soykırım olarak tanıyabilirsiniz. Diğer taraftan Gazi Meclisimiz TBMM'nin çatısı altında, Türkiye'yi ve Türkleri sözde soykırımla itham eden önergeyi gündeme taşıyan ve destekleyenleri de tarihi çarpıtma gayreti içerisinde gösterdikleri bu eylemlerinden ötürü şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki Son dakika haberi | Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a soykırım tepkisi 'Sayın Biden'ın önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a soykırım tepkisi 'Sayın Biden'ın önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi...

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Bilim Kurulu toplandı: Erdoğan kararları duyuruyor
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement