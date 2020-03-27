Türk eskrim tarihinin 1965-1970 yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun Twitter hesabından "Türk eskrim tarihine paha biçilmez hazine" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetle yaşıt Türk eskrim tarihi için 1965-1970 yıllarına ait oldukça değerli görüntüler, federasyonumuz dış ilişkiler kurulu üyesi Mehmet Karamete'nin paylaşımıyla gün yüzüne çıktı." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Karamete'nin gün yüzüne çıkardığı görüntülerde, 1970 yılında Ankara'da yapılan Dünya Eskrim Şampiyonası ile 1965'te yine aynı şehirde düzenlenen 2. Uluslararası Ankara Turnuvası görüntüleri yer aldı.