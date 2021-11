Türk ev tekstili sektörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip Türk ev tekstili sektörünü, Türkiye'nin öncü ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle buluşturdu.

"Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX" sloganıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"HOMETEX fuarının başarılı şekilde yapılacağından eminim"

TİM Başkanı Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, TETSİAD aracılığıyla hem sektörel değerlendirme yapmak hem de HOMETEX fuarı konusunda bilgilendirme amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

2021 yılında 20 milyar dolar üzerinde aylık, 200 milyar doların üzerinde yıllık ihracat rakamına ulaşıldığını anımsatan Gülle, ihracatın yıl sonu hedefinin de üzerinde gelmesini bekledikleri kaydetti.

Salgın sonrasında çok ciddi ve yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Gülle, "Ve katıldığımız fuarlarda da gördüğümüz manzara şu; tedarik zincirini koparmadığı için, müşterilerimizle ilişkilerimizi, üretimimizi, siparişimizi aksatmadığımız için bugün Türkiye'ye karşı teveccühle karşı karşıyayız. Bunu fuarlarımızda görüyoruz. Ticari heyetlerimizde görüyoruz. Yaptığımız bütün görüşmelerde Türkiye olan teveccühü yaşıyoruz." dedi.

Bu memnuniyetin ihracata da yansıdığına dikkati çeken Gülle, "2023 yılının 246 milyar dolarlık ihracatını 2020'de gerçekleştireceğiz. Bunun büyük ölçüde, yolunu da inşallah bu sene sonunda almış olacağız. Artık Türkiye'nin ihracat kapasitesi, hacmi 20 milyar dolar ve üzeridir. Türkiye bundan sonra hep bu rakamın üstüne koyarak gitmelidir ve gitmek için gereken bütün altyapıları da bugün bizlerle beraber olan bütün bu sanayi, ticaret odamıza, birliklerimizle, STK'larımızla bütün bunların altyapısını oluşturmak durumundayız." diye konuştu.

Gülle, HOMETEX fuarının başarılı bir şekilde yapılacağından emin olduğunu belirterek, "İhracat ailesi Türkiye'nin uluslararası yüzü, uluslararası gücüdür. Biz rekabetimizi uluslararası platformda yapıyoruz. Ama bugüne kadar hiçbir fuar organizasyonun yönetiminde ve içinde olmadık. Ama yaptığımız çalışmalar neticesinde geldiğimiz noktada bugün TETSİAD Başkanı ile görüşerek TİM ve ihracatçı birliklerini önemli bir fuarcılık partneri haline getiriyoruz. Hep birlikte yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün önemli fuarların burada yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturduk"

İTO Başkanı Avdagiç ise HOMETEX fuarının sektör açısından yeni bir başlangıç olduğuna işaret ederek, bu noktada TETSİAD Başkanı ve BTSO Başkanı'nın büyük emek harcadığının altını çizdi.

İTO'nun da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne çok ciddi bir yatırım yaptıklarını ve dünya çapında bir fuar merkezi haline getirdiğini belirten Avdagiç, "Bütün önemli fuarların burada yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Ayrıca burada uzun süredir birçok fuar zincirini bloke eden bir yapıyı da buradan hukuki bir yöntemle bu mekanizmanın dışına çıkardık. ve bu fuar merkezini tüm sektörlerin fuar yapmak isteyen iç ve dış tüm aktörlerin kullanımına hazır hale getirdik." dedi.

TETSİAD'ın fuarla ilgili kararı her adımda görüşerek, istişare ederek, düşünerek ve sektörün menfaatlerini önceleyerek aldığını vurgulayan Avdagiç, "Hiçbir şekilde ticari ve duygusal ve reflekslerle hareket etmedi. Burada ben de bizim İDTM'nin yaklaşımına da atıfta bulunmak istiyorum. Her adımda görüştük, istişare ettik, her tıkandıkları yerde destek vermeye çalıştık, önlerini açtık ve onlar da sağ olsun bu verilen desteği tam zamanında, gerektiği şekilde ve kapsamda yerine getirdiler ve böylece güzel bir hikaye ortaya çıktı. Şimdi hepimize, sadece TETSİAD'a değil, sadece İstanbul Dünya Ticaret Merkezi değil, sadece KFA Fuarcılık şirketine ve onun hamisi ve kurucusu olan BTSO'ya değil, tüm sektöre bir sorumluluk düşüyor. Bu fuarı öyle bir kaliteli şekilde yapmalıyız ki stantlarımızın kalitesi, ürünlerimizin kalitesi ve içeriğiyle bu fuar inşallah bundan sonraki dönemde artık 3 yıl sonra dünyanın bu konudaki bir numaralı fuarı olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Fuarla ilgili her birimizin şirketlerinden ödediği her bir kuruş fuarımıza yatırım olarak dönecek"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin tekstilde dünyada dördüncü ihracatçı ülke olduğunu belirterek, "3,5 milyar dolar ihracatıyla 8 dolar kilogram değeriyle gerçekten orta üst segmentte ve orta yüksek teknolojide ürün üreten, tasarımıyla, dizaynıyla ve koleksiyonlarıyla dünyadaki rakiplerimizi ciddi anlamda tedirgin eden çok kıymetli bir yatırımcı profiline sahibiz. ve biliyoruz ki üretimin olmazsa olmazı pazarlama faaliyetidir. Pazarlama faaliyetlerinin içinde de en değerlisi fuar organizasyonudur. İşte bugün İstanbul'da Dünya Ticaret Merkezi'nde çok kıymetli İstanbul Ticaret Odası Başkanımızın başkanlığını yürütmüş olduğu İDTM'deki 11 holde 2022 Mayıs ayında inşallah hep beraber belki de 26 yılın en iyi fuarlarından birini gerçekleştireceğiz." dedi.

HOMETEX fuarında fuar organizatörü olan KFA Fuarcılık AŞ'nin bir kamu kurumu niteliğinde bir şirket olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bu ne anlama geliyor? Kar amacı yok. İlk defa 2022 yılından itibaren bu fuarla ilgili her birimizin şirketlerinden ödediği her bir kuruş inşallah fuarımıza yatırım olarak dönecek. Bakın bu çok önemli bir adım. Özellikle fuarlarda düzenleyeceğimiz alım heyetleriyle, trend alanlarıyla ve aynı zamanda sektörel buluşmalarla biz artık bundan böyle mayıs ayını dünyada bu sektördeki en büyük toplanma alanı olarak, İstanbul'un Dünya Ticaret Merkezi'ni bütün dünyada sektör oyuncularının aklına ciddi anlamda kazımış olacağız."

"Sektör olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise ?180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip sektörün, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak, milli gelire en fazla katma değer sağlayan sektörlerden biri olduğunu dile getirdi.

2021 yılının ilk 6 ayındaki ev tekstili ihracatını, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 49 arttırarak 1,8 milyar dolara çıkardıklarını aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"2020 yılında yaklaşık 90 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 2025'te 130 milyar doları bulması öngörülen dünya ev tekstili ihracatının en büyükleri arasında yer alan Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra 4. sıradadır. Avrupa'nın ise en büyüğüyüz. Önümüzdeki dönemde daha da güçlü olacağımıza inanıyorum. Ancak, uluslararası boyutlara ulaşan emtia sıkıntısı, tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar, navlun, lojistik, nakliye ve enerjide yaşanan astronomik fiyat artışları, sektörümüze ait bazı ürünlere uygulanan antidamping ve gümrük vergilerindeki dengesizlikler sanayicimizin ve ihracatçımızın üretim maliyetlerini yükseltmektedir. Bu da Türk sanayicisinin uluslararası rekabetteki gücünü zayıflatmaktadır. Bu konuda bir an önce gerekli adımların atılması ve önlemlerin alınması zorunludur. Sektör olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

TETSİAD olarak 25 yıldır, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nı düzenlediklerini ve bu fuarın Türkiye'ye ciddi döviz girdisi sağladığını vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Yıllardır sektörümüz üzerinden milyonlarca lira kazan organizatör firma, sektörümüzün gücünü ve önemini tam manasıyla kavrayamamış olacak ki, tarihini aylar öncesinden 20–24 Eylül 2021 olarak açıkladığımız uluslararası nitelikteki fuarımızı, TETSİAD'ın ve Fuar Komitemizin bilgisi ve onayı olmadan, gayri yasal bir şekilde tek taraflı erteleme kararı aldı.

Hem organizatör firmanın tek taraflı erteleme kararı, hem 2021 fuar sürecinde yaşadıklarımız, hem de 2022'de gerçekleştireceğimiz HOMETEX fuarımızla ilgili gelişmeler hakkında tüm üyelerimizi gerek mail ortamından, gerekse sosyal medya aracılığı ile bilgilendirdik. Ancak zaman zaman, gelişmelerden haberdar olmadıklarını bildiren üyelerimizle karşılaştık. Biz de yönetim olarak, kafa karışıklıklarını gidermek, akıllardaki soru işaretlerini yok etmek ve sizlerin merak ettiği sorulara cevap vermek üzere yüz yüze toplantılar düzenlemeye karar verdik."

"200 milyon liradan fazla harcanarak, fuar alanındaki tüm eksiklikler giderildi"

Bu amaçla çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Bayram, fuar organizasyon şirketinin fuarı tek taraflı ertelemesine ve yeni organizasyon sürecine de değindi.

TETSİAD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu'nun iradesi doğrultusunda, yasal hakları kullanarak, tamamı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) kontrolüne geçen İstanbul Fuar Merkezi'ni 3 yıllığına kiralayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) bünyesinde bulunan Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık) ile sözleşme imzaladıklarını anımsatan Bayram, öncelikle daha konforlu ve sorunsuz bir fuar dönemi yaşatmak için İstanbul Fuar Merkezi'ndeki tüm eksiklikleri bir bir tespit ettik ve eksiklerin giderilmesi için İDTM yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sonuçta 200 milyon liradan fazla harcanarak, fuar alanındaki tüm eksiklikler giderildiğini dile getiren Bayram, "İstanbul Fuar Merkezi yeni haliyle sektörümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, modern bir yapıya dönüştü. Bunun için Fuar Komitemize, İTO Meclisi Ev Tekstili Komitemize, yönetim kurulu üyelerime ve taleplerimizi karşılıksız bırakmayan İTO Başkanımız Şekip Avdagiç ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Yönetim kuruluyla yapılan istişare ve değerlendirmeler sonunda, seçilecek organizatör firmanın bir kamu iştiraki olmasının, sektör için daha iyi olacağına karar verdiklerini belirten Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu herkesin bilmesini isterim ki; eğer biz bu kadar kısa süre içinde bu kadar hızlı adım atmamış ve bu kadar güçlü bağlar kurmamış olsaydık, sektörümüz için 2022 fuarı da hayal olacaktı. Güçlü bir aile olduğumuzu bu süreçte bir kez daha gördüm. Bu konuda hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemeyen İTO Başkanımız Şekip Avdagiç'e, BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a ve yönetimlerine, şahsım ve sektörümüz adına çok teşekkür ediyorum."???????

HOMETEX Fuarı 17-21 Mayıs'ta yapılacak

Öte yandan, TETSİAD açıklamasına göre, 20–24 Eylül'de yapılacağı ilan edilen ve dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan, 26. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın (EVTEKS) organizatör firma İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından tek taraflı olarak 2022 yılına ertelenmesi üzerine, sektörün çatı kuruluşu ve aynı zamanda fuarın ana üstlenicisi TETSİAD, organizatör firmayı da bünyesinde bulunduran CNR Holding A.Ş. ile yollarını ayırmıştı.

Açıklamaya göre, organizatör firmanın, aynı dönemlerde başka sektörlere ait fuarları düzenlerken, dünyanın en büyük iki fuarından biri olan ev tekstili fuarını, üstelik de fuar katılım paralarını toplamasına rağmen, salgını gerekçe göstererek, "gayri yasal" bir şekilde tek taraflı erteleme kararı alması ile başlayan fuar krizini TETSİAD, İTO ve BTSO hamlesi ile çözdü.

BTSO iştiraki Küresel Fuar Acentası (KFA Fuarcılık) ile sözleşme imzalayan TETSİAD, uluslararası ev tekstili fuarını, yeni partneri ile 17 -21 Mayıs 2022 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde, HOMTEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında gerçekleştirecek.