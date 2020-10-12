Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü 9 ayda 1,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü ocak-eylül döneminde 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakamın yüzde 35,8'lik dilimini küçük elektrikli ev aletleri oluşturdu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektörün 9 aylık ihracat performansına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ev ve mutfak eşyaları sektörü yılın 9 ayında 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 35,8'lik dilimi küçük elektrikli ev aletlerinden geldi.

Dokuz aylık dönemde sektörde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 32,2'lik kısmı metal mutfak eşyaları, yüzde 18,8'lik bölümü ise plastik ev ve mutfak eşyalarına ait. Söz konusu dönemde cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında toplam sektör ihracatından pay aldı.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü geçtiğimiz yılı 2,6 milyar dolar ihracatla kapatmıştı.

"Yeni normalle birlikte toparlanma başladı"

EVSİD Başkanı Burak Önder, küresel salgından hemen her sektör gibi ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin de olumsuz etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte mart-nisan ve mayıs aylarında yüzde 51'e varan daralmalar yaşadık. Yeni normalin başlangıcı olarak kabul edilen haziranda ise yüzde 33 büyüme yakaladık. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 13'e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdik. Bu dönemde bazı fabrikalarımız ürün yetiştirmekte zorlandı. Küresel salgın nedeniyle dünyada insanlar evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Bu durum zaman yönetimi açısından da insanlara motivasyon kaynağı oldu. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. İlk dokuz ayda gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 751 milyon dolar ihracatın yüzde 35,8'lik kısmını elektrikli küçük ev aletleri oluşturdu. Metal mutfak eşyaları yüzde 32,2, plastik ev ve mutfak eşyaları yüzde 18,8, cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında ihracattan pay aldı."

"Son 10 yılda ihracatta değerde yüzde 46 artış yakaladık"

EVSİD raporunun, ev ve mutfak eşyaları sektörünün son 10 yılda ihracat özelinde katma değeri yüksek projelere imza attığını ispatlar nitelikte olduğunu aktaran Önder, "Ev ve mutfak eşyaları sektörünün fiyat-kalite ve üretim kabiliyeti açısından potansiyelinin çok daha yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bu süreçte yurt dışı organizasyonlarda kendimizi doğru ifade ettiğimizi düşünüyorum. Bunun sonucunda son 10 yılda ihracat kapsamında değerde yüzde 46, miktarda ise yüzde 44 artış yakaladık. Bu durum, katma değeri yüksek ihracat açısından kritik öneme sahip. Dünyaya daha yüksek fiyattan ürün satmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

En fazla ihracat AB ülkelerine

Önder, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün geçen yıl en fazla ihracatı yüzde 54,8 ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini belirterek, Orta Doğu'nun yüzde 23,2 pay alırken, Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yüzde 14,5 olarak hesaplandığını kaydetti.

Sektörün hedef ihracat pazarları olan ABD'de ve Latin Amerika'da gidilecek çok yol olduğunu ifade eden Önder, şöyle devam etti:

"Sektör ihracatında ABD yüzde 2,1, Latin Amerika ülkeleri ise yüzde 1,9'luk paya sahip. Bu rakamları çok daha yükseğe taşımak bizim elimizde. Pandemi nedeniyle yurt dışı fuarlar ve etkinlikler durmuş vaziyette. Dernek olarak bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri özelinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ihracat için her döneme uygun dış ticaret kanallarını keşfetmek ve hayata geçirmek durumdayız. Dünyada tedarik zinciri sisteminin yeniden şekillendiğini unutmamalıyız. Doğu Avrupa- Uzak Doğu ekseninde konum olarak avantajlıyız. Çin yüksek adetli satışlarda avantajlı ancak biz butik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Yeni dönemde lehimize olan noktaları ticari anlamda kazanıma çevirmeliyiz."