Son Dakika Haberleri: Türk evi new york'ta yükselmeye devam ediyor
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Türk evi new york'ta yükselmeye devam ediyor

56 dakika önce

New York'taki Türk Evi'nin inşa faaliyetleri devam ediyor.

Türk evi new york'ta yükselmeye devam ediyor, System.String[]
New York'taki Türk Evi'nin inşa faaliyetleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin karşısındaki bina, BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryuma, toplantı ve sergi salonlarına ev sahipliği yapacak.

Temeli 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Türk Evi, 171 metre yüksekliğinde ve lale şeklinde olacak. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip olan binada 32 kat mevcut. New York'un merkezinde bulunan Türk Evi; New York'un siluetine eklenecek ve Downtown Manhattan, East River ve Long Island'dan görülebilecek. Yağmur suyu depolama gibi yeşil unsurları içinde barındıran bina, çevre dostu gökdelen olma özelliği taşıyor. Türk Evi, BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryuma, toplantı ve sergi salonlarına ev sahipliği yapacak. Türk evinin kapısı Osmanlı ve Selçuklu kervansaray mimarisinden esinlenilerek inşa edilecek. Türk Evi'nin 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Türk Evi'nin dış cepheden görüntüleri
-Türk Evi önünde anons
-Birleşmiş Milletler Genel Merkezi görüntüsü
-Türk Evi'nin animasyon videosu


Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
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