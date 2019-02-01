Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı

Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı

51 dakika önce

Türk Eximbank tarafından sadece KOBİ'lere kullandırılan TL kredi desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı, System.String[]
Türk Eximbank tarafından sadece KOBİ'lere kullandırılan TL kredi desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilecek. Böylece yerel para ile ticaretin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Türk Eximbank, Ekonomi
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