Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı
51 dakika önce
Türk Eximbank tarafından sadece KOBİ'lere kullandırılan TL kredi desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilecek.
Türk Eximbank
tarafından sadece KOBİ'lere kullandırılan TL kredi desteğinin kapsamı tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilecek. Böylece yerel para ile ticaretin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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