Türk Eximbank, 2021'de ihracatçılara 50 milyar dolar destek vermeyi hedefliyor - Son Dakika

Türk Eximbank, 2021'de ihracatçılara 50 milyar dolar destek vermeyi hedefliyor

22.01.2021 12:47
Türk Eximbank, 2021'de ihracatçılara 50 milyar dolar destek vermeyi hedefliyor, System.String[]

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021'i "sigorta yılı" ilan ettiklerini belirterek, "İhracatçılara desteğimizi 2021 yılında 50 milyar dolara çıkarmayı ve bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2021'i "sigorta yılı" ilan ettiklerini belirterek, "İhracatçılara desteğimizi 2021 yılında 50 milyar dolara çıkarmayı ve bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, "Akademi Projesi" kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türk Eximbank Kredi ve Alacak Sigortası Destekleri" toplantısına katılan Güney, Eximbank'ın ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'den yapılan mal ve hizmet ihracatını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Güney, şunları ifade etti:

"Eximbank olarak 2020'de 3 yeni ürünü uygulamaya aldık. Katılım bankacılığı hassasiyeti gösteren firmaların Eximbank'ın imkanlarından yararlanabilmesi adına, bu prensiplere uygun şekilde bir fonlama sağladık. Reel sektörden gelen talepler doğrultusunda sigortalı alacağa dayalı bir kredi programını hayata geçirdik. Alacak sigortalarını teminat olarak değerlendirip buna bağlı olarak 1 yıla kadar vadeli kredi kullandırıyoruz. Yine yatırım malı ihracatı yapan ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile gemi inşa sektörüne yönelik yurt dışı teminat mektubu programını uygulamaya aldık."

Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerek vade uzatımı gerekse de ihracat taahhüt sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasıyla ihracatçılara destek olduklarını bildirdi.

Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklarla görüşerek uygulamaya alınan reeskont kredileriyle ihracatçıların elini güçlendirdiklerini vurgulayan Güney, "Pandemi sürecinde 4,4 milyar dolarlık kredinin vadesini uzattık. Merkez Bankası kaynaklı kredilerde 3, Eximbank kaynaklı kredilerde 6 ay vade uzatımı sağladık. Kredilerin sınıfını değiştirmeyerek firmaların kredibilite açısından güç kaybını engellemiş olduk." bilgisini verdi.

Eximbank'ın geçen yıl dolar bazında ihracatçıya verdiği toplam desteğin bir önceki yıla göre yüzde 4 arttığına işaret eden Güney, "Bu yıl ihracatçıya verilen destek 45,6 milyar dolara ulaştı. İhracatçılara desteğimizi 2021 yılında 50 milyar dolara çıkarmayı ve bunun önemli bir kısmının sigorta finansman desteği olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney, Eximbank'ın ana destek unsurlarından birinin alacak sigortası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi, sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Alacak sigortası sayesinde ihracatçılar, uzun vadeli ihracat ve sevkiyatlarını tahsilat riski olmadan gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte alacak sigortası ihracatçı firmaların farklı pazarlara da gönül rahatlığıyla girmesine imkan sağlıyor. Eximbank olarak, yapmış olduğumuz planlamada 2021 yılını 'sigorta yılı' ilan ettik. Buradaki hizmetimizi hem kalite hem de hız yönünden artırarak sürdüreceğiz."

Türk Eximbank, Ali Güney, Sigorta, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank, 2021'de ihracatçılara 50 milyar dolar destek vermeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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