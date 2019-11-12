Türk Eximbank 500 milyon euro sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank, Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.



Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağlandığı bilgisi verildi. Krediye ilişkin anlaşmanın imza töreninin dün İstanbul'da gerçekleştiği bildirildi.



Açıklamada şu detaylar yer aldı: "Kredinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro diliminde Euribor+%2,25 ve ABD Doları diliminde Libor+%2,35 oldu. Söz konusu işlem, Bankanın 2019 Nisan ayında sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.



Sağlanan 500 milyon Euro tutarındaki kredi ile Türk Eximbank, Ekim ayında geri ödemiş olduğu sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yenilemiş oldu. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.



Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 16'sını sendikasyon kredileri oluşturmaktadır."



Açıklamada görüşleri bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL