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Türk Eximbank 750 milyon dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika

Türk Eximbank 750 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

30.06.2021 11:55
Türk Eximbank 750 milyon dolarlık tahvil ihraç etti, System.String[]

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki yeni tahvil ihracı ile dönüş yaptı.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki yeni tahvil ihracı ile dönüş yaptı.

Türk Eximbank açıklamasına göre, dünya çapında tanınmış yatırımcı kuruluşların büyük ilgisi ile karşılanan tahvil ihracına 3 milyar doların üzerinde talep geldi.

İşlemin maliyetinin, ihracatçıların kredi kullanırken ağırlıklı olarak tercih ettiği para birimi olan avroya yapılacak swap sonrasında 420 baz puan civarında olması öngörülüyor.

Tahvil ihracı, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak global koordinatörlüğünde ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International Plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale aracılığı ile gerçekleştirildi.

Başta Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan 200'e yakın uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvilin yüzde 27'si ABD'de, yüzde 27'si İngiltere'de, yüzde 30'u diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 16'sı ise Asya ve Orta Doğu'daki yatırımcılara satıldı.

Yatırımcılarının yüzde 89'unu prestijli varlık yönetim şirketleri ve bankaların oluşturduğu işleme ilişkin tutarın bugün banka hesaplarına girmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca banka yöneticilerinin global yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin de olumlu geçmesinin etkisiyle işlemin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikincil piyasadaki benzer vadeli döviz cinsinden tahvil fiyatlamalarına kıyasla yalnızca 62,5 baz puan yukarıda tamamlandığı belirtildi.

"Yüzde 10 büyüme hedefine ulaşmak açısından önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, başarıyla tamamlanan ihraçtan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gerçekleştirdiği yurt dışı tahvil ihracının hemen ardından, yatırımcı tabanını genişletecek şekilde doğru bir strateji ile çok başarılı bir tahvil ihracına imza attık." ifadelerini kullandı.

Güney, Türkiye'ye getirdikleri 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki kaynağın bankanın 2021 yılında dolar bazında yüzde 10 büyüme hedefine ulaşmak açısından önem taşıdığının altını çizerek, "Salgın sebebiyle dalgalı seyreden küresel piyasa koşullarına rağmen, dünyaca tanınmış büyük ve kurumsal yatırımcıların da katılımıyla işlemimize 3 milyar doların üzerinde talep geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Gelen güçlü talep sayesinde işlemi yatırımcı bazının kalitesini koruyarak başlangıçta duyurulan faiz oranının 62,5 baz puan altında gerçekleştirmekten memnun olduklarını belirten Güney, "Nitelikli yatırımcı ilgisinin yoğunluğundan faydalanarak fiyatta sağlanan bu indirimle, ihraç tutarını da 750 milyon dolara çıkardık. Bu, bankamızca tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olma özelliğini taşıyor." açıklamasını yaptı.???????

Yatırımcı, Kredi, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank 750 milyon dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


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