Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank'a 500 milyon avroluk sendikasyon kredisi
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Türk Eximbank'a 500 milyon avroluk sendikasyon kredisi

8 saat önce

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon avroluk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank'a 500 milyon avroluk sendikasyon kredisi, System.String[]

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon avroluk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, 500 milyon avroluk sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için avro diliminde "Euribor+yüzde 2,25" ve dolar diliminde "Libor+yüzde 2,35" oldu.

Söz konusu işlem, Türk Eximbank'ın Nisan 2019'da sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sağlanan 500 milyon avroluk kredi ile banka, ekim ayında geri ödediği sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 16'sını sendikasyon kredileri oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Güney, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Türk Eximbank, Mizuho Bank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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