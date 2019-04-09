Türk Eximbank'a Yeni Sendikasyon Kredisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Yabancı bankalarca Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılım Türkiye'ye ve...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Yabancı bankalarca Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılım Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir" dedi.



Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli 630 milyon ABD doları karşılığı 184 milyon ABD doları ve 398 milyon euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı. Krediye ilişkin anlaşmanın imza töreninin bugün Londra'da gerçekleştirildiğini ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:



"Söz konusu işlem, 1 yıllık dilim için Euribor+ yüzde 2,65 ve Libor+ yüzde 2,75 olmak üzere Ekim ayında imzalanan sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi. Sendikasyon kredisinin 2 yıllık diliminin tutarı ise 84 milyon dolar oldu. Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,5 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın toplam dış finansmanının yüzde 15'i sendikasyon kredilerinden oluşmaktadır."



Türk Eximbank'ın bu kredi ile birlikte vadesi dolan sendikasyon kredilerini yüzde 141 oranında yenilediğine dikkati çeken Pekcan, "İhracatçılarımıza destek olmak için çalışmalarına devam eden Türk Eximbank, bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı. Bölgesel olarak Avrupa'dan 10, Uzak Doğu'dan 4 ve Körfez ülkelerinden 6 banka olmak üzere toplam 20 bankanın katıldığı sendikasyon kredisine toplanan talep, hedeflediğimiz tutarı geçti" dedi.



Bakan Pekcan, yabancı bankalarca Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılımın Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizerek, "Gerçekleştirilen sendikasyon kredisinin ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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