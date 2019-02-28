Türk Eximbank, Afrika ile Ticareti "Sigortaladı"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Afrika'da iş birliğine yönelik anlaşma imzaladı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Afrika'da iş birliğine yönelik anlaşma imzaladı.



Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre Türk Eximbank, üyeleri arasında 14 Afrika ülkesi ile 10 yabancı ve çokuluslu finansal kurum ve kuruluşun yer aldığı, üye ülkelerde faaliyet gösteren yatırımcı ve kreditörlere politik risk sigortası sağlayarak bölgedeki yabancı yatırımların artırılmasını hedefleyen Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) ile Londra'da iş birliği anlaşması imzaladı.



Söz konusu anlaşma, Afrika ülkelerinde üzerinde mutabık kalınan projelere Türk Eximbank ile ATI'nın sigorta ve reasürans ile ortak destek sağlaması ve Afrika kıtasındaki işlemlere finansman sağlanırken en önemli ihtiyaçlardan olan Afrika'ya ilişkin enformasyon paylaşımı yoluyla Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, Yıldırım, küresel ticaret ile yatımların sigortalanması konusunda dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından birisi olarak kabul edilen ExCred Konferansı kapsamında "Afrika'da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi" konulu panele, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI), Yurtdışı Özel Yatırım Kuruluşu (OPIC) ve Afrika İhracat-İthalat Bankası (Afreximbank) temsilcileri ile birlikte konuşmacı olarak katıldı.



Buradaki konuşmasında katılımcılara Türk Eximbank'ın Afrika'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Yıldırım, Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasının önünde engel teşkil eden önemli altyapı eksiklikleri olduğunu belirtti.



Yıldırım, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik finansman açığının kapatılması için ihracat destek kuruluşlarının birbirleriyle rekabet etmek yerine iş birliğine gitmeleri ve piyasadaki fonların mobilizasyonunun sağlanmasının gerektiğini belirterek, Türk Eximbank'ın bu doğrultuda farklı projelerde uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak Afrika'daki etkinliğini artırdığını vurguladı.



"Türk Eximbank'ın Afrika'daki faaliyetleri artarak devam edecek"



Açıklamada imza töreni sonrasında yaptığı konuşmaya yer verilen Yıldırım, son dönemde Türkiye'nin Afrika politikalarına paralel olarak kıtadaki büyükelçilikleri ile Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika'da doğrudan uçtuğu ülke sayısının arttığını ve bunların sonucunda bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarının büyük bir hızla çoğaldığını bildirdi.



Türk Eximbank'ın bu doğrultuda Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığının altını çizen Yıldırım, Türk Eximbank'ın kıtada Türk firmalarının üstlendiği birçok önemli projeye finansman sağladığını belirterek, ExCred Konferansı kapsamında gerçekleştirilen ikili temaslar ve ATI ile imzalanan anlaşmanın Türk Eximbank'ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.

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