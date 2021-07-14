Türk Eximbank Çorlu Şube Müdüründen Ziyaret Yeni - Son Dakika

Türkiye İhracat Kredi Bankası Exim Bank Çorlu Şube Müdürü Yasincan TANAYDI ve Müdür Yardımcısı Volkan ŞİMŞEK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yasincan TANAYDI, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaparak hedeflerinin yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.