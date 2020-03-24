Türk Eximbank destek paketi açıkladı - Son Dakika
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Türk Eximbank destek paketi açıkladı

7 saat önce

Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı.

Türk Eximbank destek paketi açıkladı, System.String[]

Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı. Buna göre kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı, ttaahhüt kapatmaya ilave 1 yıl eklendi, sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sağlandı.


Türk Eximbank ihracatçılara üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları amacıyla destek paketi açıkladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada; "Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçılarımızın azalan siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam kaybı yaşamamaları için destek programımızı devreye aldık." ifadelerine ek olarak üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalmasından dolayı birikecek stoklarına ilişkin de finansal çözüm üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi.


Bankadan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.


Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl


Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.


Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı


Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.


Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı


Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır." - İSTANBUL

Türk Eximbank, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

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