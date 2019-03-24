Türk Eximbank genç ihracatçıları da destekleyecek
1 saat önce
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık.
Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım
, "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Aynı çalışmayı gençler için de düşünüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:26
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