Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank genç ihracatçıları da destekleyecek

Türk Eximbank genç ihracatçıları da destekleyecek

1 saat önce

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık.

Türk Eximbank genç ihracatçıları da destekleyecek, System.String[]
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Aynı çalışmayı gençler için de düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:26 

Ekonomi
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