Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank ihracatçılara 21.4 milyar dolarlık destek sağladı
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Türk Eximbank ihracatçılara 21.4 milyar dolarlık destek sağladı

2 saat önce

Türk Eximbank'ın ilk 6 ayda ihracatçılara sağladığı destek yüzde 4.4 artışla 21.4 milyar dolar oldu.

Türk Eximbank ihracatçılara 21.4 milyar dolarlık destek sağladı, System.String[]
Türk Eximbank'ın ilk 6 ayda ihracatçılara sağladığı destek yüzde 4.4 artışla 21.4 milyar dolar oldu.
Türk Eximbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:32 
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