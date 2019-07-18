Türk Eximbank ihracatçılara 21.4 milyar dolarlık destek sağladı
2 saat önce
Türk Eximbank'ın ilk 6 ayda ihracatçılara sağladığı destek yüzde 4.4 artışla 21.4 milyar dolar oldu.
Türk Eximbank
'ın ilk 6 ayda ihracatçılara sağladığı destek yüzde 4.4 artışla 21.4 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:32
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