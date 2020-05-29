Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu - Son Dakika

Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu

Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti.

Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu, System.String[]

Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, 678 milyon dolar karşılığı tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını, MUFG Bank Ltd. liderliğindeki uluslararası bankaların katılımıyla 14 Mayıs 2020'de imzalamıştı.

Kredinin toplam tutarı akordiyon özelliği ile eklenen yeni katılımlar ile 723 milyon dolara, yenileme oranı ise yüzde 134 seviyesine yükseldi.

Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak iki ayrı sözleşme çerçevesinde temin ettiği ilave fonlar dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan 808 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağlamış oldu.

Fitch Ratings (Fitch), bankanın "B+" olan uzun vadeli yabancı para kredi notunu ve "durağan" görünümünü teyit ettiğini 22 Mayıs tarihindeki açıklaması ile duyurmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Kovid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği bu dönemde kredi notlarının korunmasında, bankanın ihracatın finansmanındaki aktif politika rolünün etkili olduğunu belirtti.

Güney, küresel zorluklara rağmen sağlanan bu yeni finansman olanakları ile her zamankinden daha güçlü destek sunarak ihracatçıların yanında yer alacaklarını kaydetti.

Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma         
10:11
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi         
09:51
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak         
09:42
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler         
09:09
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi         
09:04
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap         
08:42
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor         
08:14
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek         
08:12
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı         
07:53
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak         
07:49
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi         
07:45
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı         
07:17
Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu         
01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet         
01:12
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı         
00:36
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti         
23:41
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak         
23:19
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı         
22:37
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 10:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]