Türk Eximbank, Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelecek
35 dakika önce
Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılar ile bir araya gelecek, bankanın hedefleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri anlatacak.
Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılar ile bir araya gelecek, bankanın hedefleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri anlatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:10
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