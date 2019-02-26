Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank, Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelecek

Türk Eximbank, Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelecek

35 dakika önce

Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılar ile bir araya gelecek, bankanın hedefleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri anlatacak.

Türk Eximbank, Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelecek, System.String[]
Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılar ile bir araya gelecek, bankanın hedefleri ve Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri anlatacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:10 

Türk Eximbank, Londra, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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