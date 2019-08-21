Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank'tan ihracata tam destek
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Türk Eximbank'tan ihracata tam destek

51 dakika önce

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz.

Türk Eximbank'tan ihracata tam destek, System.String[]

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz." dedi.

Türk Eximbank, İhracat, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:55 
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