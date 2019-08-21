Türk Eximbank'tan ihracata tam destek
51 dakika önce
Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz.
Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:55
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