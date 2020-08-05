Türk Eximbank'tan yeni uluslararası işbirliği anlaşması - Son Dakika

Türk Eximbank'tan yeni uluslararası işbirliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve işbirliklerinin önem kazandığını belirterek, Türk Eximbank'ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere var olan reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank'ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF'e Irak'ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye'den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon ABD doları tutarında reasürans sağladığını kaydetti.

Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşu anlaşma imzalayan Türk Eximbank'ın şimdi de Danimarka ile işbirliğine gittiğini bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla işbirliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür nedeniyle posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak."

Yeni anlaşmalar yolda

İhracat kredi kuruluşları tarafından sıklıkla benimsenen bir risk paylaşım modeli olan reasürans mekanizması ile işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun şemsiyesi altında tek dokümantasyon ve finansman koşulları ile daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiğini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Türk Eximbank'ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın resmi ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildi. Bankamız, yurt dışındaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği bu ve benzer stratejik ortaklıklarla Türk firmalarının uygun maliyetlerle finansman kaynaklarına erişimlerini artırarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamaya devam edecek."

Türk Eximbank'ın anlaşma imzaladığı, 1922 yılında dünyanın 3. ihracat destek kuruluşu olarak kurulan EKF, geçen yıl 2,7 milyar ADB Doları tutarında resmi destekli orta-uzun vadeli sigorta/garanti desteği sağlayarak dünyada 14. sırada yer almıştı. - ANKARA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank'tan yeni uluslararası işbirliği anlaşması - Son Dakika Ekonomi
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