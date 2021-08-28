Türk F-16'ları Polonya semalarında - Son Dakika

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- Türk F-16'ları Polonya semalarında

VARŞOVA - Türk F-16'ları Polonya Havacılık Bayramı nedeniyle Polonya semalarında uçarken, Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk F-16'larının uçuşu binlerce beğeni aldı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'da bulunan Türk F-16 uçakları, 28 Ağustos Polonya Havacılık Bayramı dolayısıyla Polonya F-16'larıyla birlikte uçuş gerçekleştirdi. Türk F-16'larının uçuşunu Polonya Savunma Bakanlığı Twitter sayfasından yayınladı. Türk F-16'larının Polonya semalarında süzüldüğü yaklaşık iki dakikalık kayıt binlerce kişiden beğeni aldı.

4 adet Türk F-16'sı NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Polonya'nın Malbork kentindeki 22'nci Hava Taktik Üssü'nde Eylül ayına kadar görev yapacak. Türk F-16'ları Baltık Hava Polisliği kapsamında en son 2006 yılında Litvanya'da görev yapmıştı.