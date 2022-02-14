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Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor - Son Dakika

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor

14.02.2022 10:25

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor Türk-16'larını bünyesinde barındıran Kaplan Filo, Yunanistan'da yapılacak tatbikata katılacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022...

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor

Türk-16'larını bünyesinde barındıran Kaplan Filo, Yunanistan'da yapılacak tatbikata katılacak

BALIKESİR - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 Fighting Falcon savaş uçakları, 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan NATO Tiger Meet 2022 Tatbikatına katılacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'nci Kaplan Filo katılacak.

Kaplan amblemli NATO Hava Kuvvetleri filolarını bir araya getiren "Tiger Meet" (Kaplan Buluşması) Tatbikatı, NATO bünyesinde bu yıl Yunanistan'da yapılacak. Geçen yıl Portekiz'de yapılan 50'den fazla uçak ve binden fazla askeri uçağın katıldığı tatbikat, 2015 yılında da Türkiye'de Konya'da gerçekleştirilmişti. NATO'nun planlı tatbikatları arasında bulunan Tiger Meet, Yunan Hava Kuvvetleri bünyesindeki 335. Mira Filo ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikatın ana üssü, Yunanistan'ın batısında bulunan Araxos Hava Üssü olacak. Türkiye'den tatbikata, Balıkesir'de konuşlu bulunan 192'inci Kaplan Filo katılacak.

Tiger Meet 2022'ye fiili katılım sağlayacak diğer ülkeler ise Belçika, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Ayrıca Hollanda ve Avusturya gözlemci; Portekiz ise ziyaretçi olarak tatbikatta yer alacak.

Tatbikatta; F-16 Fighting Falcon, HH.101 Caesar, HH.212, Rafale M, F/A-18C/D Hornet, Rafale B/C, Tornado IDS & ECR, E-3A Sentry, Mi-24 Hind, EF-2000 Eurofighter, EF-18+ Hornet, JAS-39 Gripen ve E-2C Hawkeye platformları boy gösterecek.

Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor
Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor
Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan, Türk, F-16, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk F-16'ları Yunanistan'a gidiyor - Son Dakika


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