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Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlama

1 saat önce

Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlamaANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.

Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlama
ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Türk F-16'sından Fatih Sondaj Gemisi'ne selamlama
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
savaş, doğu akdeniz, türk, Fatih, 3. Sayfa
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