Türk F-16'sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
1 saat önce
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:07 Kaynak: İHA
'na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz
'de bulunana Fatih
Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladı. - ANKARA
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