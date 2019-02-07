Türk F-16 Uçaklarına Elektronik Koruma

- Türk F-16 uçaklarına elektronik korumaANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı.

- Türk F-16 uçaklarına elektronik koruma



ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı. Sistem, şu ana kadar 21 uçağa takıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 uçaklarının füze tehdidine karşı korunması amacıyla önemli bir projeye imza atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında, F-16'lar için ASELSAN tarafından SPEWS-II Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi geliştirildi. Kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp pilotu uyaran sistem, elektronik karıştırma yaparak uçağı farklı yerlerde gösterebiliyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda kullanılan F-16 uçakları, yeni sistemle radar güdümlü füze tehditlerine karşı daha güvenli görev yapacak. Tüm testleri başarıyla tamamlanan sistem, şu ana kadar 21 uçağa takıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter'deki hesabından "F-16 uçaklarımızın füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemine yönelik testler başarıyla tamamlandı ve sistemler F-16'larımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Sistem, şu ana kadar 21 uçağa takıldı" notuyla paylaştığı video ile sistemi tanıttı.

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