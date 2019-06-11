Son Dakika Haberleri: Türk F-35 pilotlarının uçuşları durduruldu
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Türk F-35 pilotlarının uçuşları durduruldu

1 saat önce

ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Canterbury'nin, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirildi.

Türk F-35 pilotlarının uçuşları durduruldu, System.String[]
ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Canterbury'nin, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:03 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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