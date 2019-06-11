Türk F-35 pilotlarının uçuşları durduruldu
1 saat önce
ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Canterbury'nin, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:03
'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Canterbury'nin, hava üssünde eğitim gören Türk F-35 pilotlarının uçuşlarını "güvenlik gerekçesiyle" durdurduğu bildirildi.
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