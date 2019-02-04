Son Dakika Haberleri: Türk Faktoring Şirketine Ebrd'den 100 Milyon Liralık Kredi

Türk Faktoring Şirketine Ebrd'den 100 Milyon Liralık Kredi

1 saat önce

Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye'de KOBİ'lerin finansman ihtiyacını desteklemek üzere 100 milyon lira tutarında üç yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Türk Faktoring Şirketine Ebrd'den 100 Milyon Liralık Kredi, System.String[]
Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye'de KOBİ'lerin finansman ihtiyacını desteklemek üzere 100 milyon lira tutarında üç yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunma amacıyla faaliyet gösteren Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile üç yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Yapılan şirket açıklamasına göre her yıl ortalama yüzde 80'nin üzerinde büyüme gösteren Tam Faktoring, 100 milyon lira değerindeki bu kredi anlaşması ile KOBİ finansmanında daha da etkin olmayı hedefliyor.

"Kredi anlaşması Türkiye ekonomisine olan inancın göstergesidir"

Kredi anlaşmasının imzalandığı toplantıda konuşan Tam Faktoring CEO'su Kunter Kutluay, "2018 yılında 70 binin üzerinde müşteriye dokunarak 100 binin üzerinde işlem gerçekleştirdik. Sektörde ARGE merkezine sahip tek kurum olarak yapay zeka ve robot teknolojisi ile çalışıyoruz. Bugün 21 ilde 33 şubemiz ile KOBİ'lere yakın ve erişilebilir bir hizmet sunuyoruz. EBRD'nin finansman desteği ile önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

EBRD'den Türkiye'ye son bir yılda 1 milyar euroluk yatırım

Sadece 2018 yılında Türkiye'ye 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptıklarını belirten EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, "KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir ve ticaretin kısmen daraldığı bu ortamda her zamankinden daha fazla finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Faktoring, KOBİ'ler için bankacılık hizmetlerine alternatif yararlı bir finansal araç. Uzun süredir birlikte çalıştığımız ve hızla büyüyen Tam Faktoring'i desteklemekten ve daha fazla finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

Avrupa, Ekonomi
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