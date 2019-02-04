Türk Faktoring Şirketine Ebrd'den 100 Milyon Liralık Kredi

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Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu