Son Dakika Haberleri: Türk Filminin Her Sahnesine Şarkı Uyarlayarak Konser Verdiler

Türk Filminin Her Sahnesine Şarkı Uyarlayarak Konser Verdiler

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu, 1981 yılında Ayvalık'ta çekilen "Kırık Bir Aşk Hikayesi" filminin her sahnesine bir şarkı uyarlayarak konser verdi.

Türk Filminin Her Sahnesine Şarkı Uyarlayarak Konser Verdiler, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu, 1981 yılında Ayvalık'ta çekilen "Kırık Bir Aşk Hikayesi" filminin her sahnesine bir şarkı uyarlayarak konser verdi.

Ayvalık Belediyesine ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Kırık Bir Aşk Hikayesi Türk Müziği Konseri" adını taşıyan etkinlikte şef Gönül Tuna'nın eşliğinde Türk sanat müziğinin sevilen eserleri, film süresi olan 1 saat 33 dakika süresince sanatseverlere sunuldu.


Topluluk bir yandan konser verirken, aynı anda da sahnede kurulan perdede film sessiz şekilde sanatseverlere izletildi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği ücretsiz konserde, Gönül Tuna ve sahnedeki sanatçıların başarılı performansları konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konseri izleyenler arasında bulunan Kırık Bir Aşk Hikayesi filminin süpervizörü yönetmen Zafer Par, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin 1981 yılında Ayvalık'ta çekildiğini hatırlattı.

Konserde, fonda film akarken filmin her sahnesinde o konuyu anlatan eserlerin koro tarafından seslendirildiğini ifade eden Par, "Filmin her karesine ve sahnesine uyarlanan Türk sanat müziği eserleri son derece başarılı icra edildi. Sanırım bu tür konser sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilk oldu. Bir filme her sahnesine göre 1,5 saatlik şarkı bestelemek ilk kez oluyor. Bu film benim çekimlerini yaptığım, en çok sevdiğim film olduğu için de bu konser benim için son derece anlamlı oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:05 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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