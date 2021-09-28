TÜRK FİLMLERİ TAŞKENT ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE - Son Dakika

Türk sinemasının son dönemde uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen başarılı yapımları 8. Taşkent Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

Türkiye'nin konuk ülke olarak davet edildiği festivalde oluşturulan Türkiye özel bölümünde Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı'ndan Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filmine toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneğince hazırlanan özel bölümde Özbekistan ile sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesine yönelik iş birliği toplantıları da gerçekleştirilecek.

Festivale, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in de aralarında bulunduğu usta yönetmen ve oyuncular katılacak.

Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hiva şehirlerinde 28 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış töreni Taşkent'deki Ali Şir Nevai Sineması'nda yapılacak.

Türkçe konuşan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya'da festivalde yer alacak.

Festivalde gösterilecek Türk filmleri ise şöyle:

AF - Yönetmen Cem Özay

Ahlat Ağacı - Yönetmen Nuri Bilge Ceylan

Anons - Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun

Bağlılık Aslı - Yönetmen Semih Kaplanoğlu

Flash Bellek - Yönetmen Derviş Zaim

Japonya'da Türk İzleri - Yönetmen Umut Mete Soydan

Kapan - Yönetmen Seyid Çolak

Mavzer - Yönetmen Fatih Özcan

Nasipse Adayız - Yönetmen Ercan Kesal

Omar ve Biz - Yönetmen Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er

Ölü Ekmeği - Yönetmen Reis Çelik

(28. 09. 2021)