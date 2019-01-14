Türk filosuna Yunanlılar göz koydu
1 saat önce
Türk denizcilik şirketleri filolarındaki gemileri komşu ülke Yunanistan'a satıyor.
Türk denizcilik şirketleri filolarındaki gemileri komşu ülke Yunanistan
'a satıyor. Hatta bazı Yunan şirketleri, zor durumda olan Türk denizcilik şirketlerinin siparişlerini devralıyor. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:01
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