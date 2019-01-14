Son Dakika Haberleri: Türk filosuna Yunanlılar göz koydu

Türk filosuna Yunanlılar göz koydu

1 saat önce

Türk denizcilik şirketleri filolarındaki gemileri komşu ülke Yunanistan'a satıyor.

Türk filosuna Yunanlılar göz koydu, System.String[]
Türk denizcilik şirketleri filolarındaki gemileri komşu ülke Yunanistan'a satıyor. Hatta bazı Yunan şirketleri, zor durumda olan Türk denizcilik şirketlerinin siparişlerini devralıyor. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:01 

Yunanistan, Denizcilik, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi

Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 09:34:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk filosuna Yunanlılar göz koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]