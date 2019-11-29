Son Dakika Haberleri: Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un
Son Dakika Dünya Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un - Son Dakika Dünya

Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un

6 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.

Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.


TBB'den yapılan açıklamada, yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi.

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Türkiye Bankalar Birliği, Avrasya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:56 
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Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
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