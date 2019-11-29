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Türk finans kurumları JCR Avrasya'nın yüzde 85,05'ini satın aldı: En büyük pay Borsa İstanbul'un
6 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıkladı.
TBB'den yapılan açıklamada, yeni ortaklıkla, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğinin tespit edileceği ve kredi notu sayesinde kaynakların daha verimli kullanılarak, ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:56
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