Türk fındığı Almanya'daki fuarda tanıtıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince Türk fındığının Almanya'da tanıtımı yapıldı.

Karadeniz İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 319 bin 772 ton iç fındık karşılığında 2 milyar 28 milyon dolar ihracat ile tüm zamanların miktar bazında rekorun kırıldığı anımsatıldı.

İhracatçıların çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği anlatılan açıklamada, bu kapsamda, çikolata, şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından olan ve Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ISM 2020 Fuarı'nda Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu yıl 50'nci yıl dönümünü kutlayan ISM Fuarı'nda 76 ülkeden bin 774 firmanın katılımcı olarak yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu fuarı 37 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti. Türk fındığı tanıtım standında, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edilmesinin yanı sıra, fındık draje gibi ürünler ikram edilerek Türk fındığının şekerleme ve çikolata ürünlerine kattığı lezzeti somut olarak gösterme fırsatı değerlendirildi."

Avrupalı şekerleme ve pastacılık ürünleri imalatçılarından ve çok sayıda farklı ülkeden standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verildiği belirtilen açıklamada, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgilerinin de alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruların da cevaplandırıldığı vurgulandı.