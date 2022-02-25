Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu - Son Dakika
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Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu

25.02.2022 17:04
Türk fintek şirketleri ve katılım bankaları uluslararası yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenlenen etkinlikte, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası Katarlı yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Katar Finans Merkezi iş birliğiyle 23-24 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenlenen etkinlikte, 20 Türk fintek şirketi ve 3 katılım bankası Katarlı yatırımcılarla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi açıklamasına göre, "FinTech and Digital Participation Banking: Turkish Solutions and Opportunities in Qatar" başlıklı çevrim içi semineri (webinar), 300'den fazla katılımcı ilgiyle izledi.

Açıklamada etkinliğin ilk gününde yaptığı açılış konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Türk fintek şirketlerinin yaratıcı ve yenilikçi çözümlerine ve Katar ile Türkiye arasındaki iş birliği imkanlarına değinerek, 2016 yılında 12 milyon dolar olan Türkiye'nin yıllık fintek yatırımının 2021 yılında 64 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Katar FinTech Hub adına Hasan Askari ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde finteklerden sorumlu Proje Müdürü Melih Turan'ın konuşmalarıyla devam eden etkinliğin ilk günü, "Financing, Crowdfunding & Islamic Fintech", "Payment & E-commerce", "Open Banking & Regtech" ve "Investment & Insurtech" başlıklı 4 farklı paralel oturumda 20 Türk fintek şirketinin sunumuyla tamamlandı.

Etkinliğin ikinci günü ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci'nin açılış konuşması ile başladı.

Çengelci konuşmasında, Türkiye'nin 2020 yılı itibarıyla yüzde 7,2 olan katılım bankacılığı payını 2025'e kadar yüzde 15'e çıkarmak istediklerini belirterek, Türk katılım bankalarının dijitalleşmeye ayak uydurarak yakın zamandaki önemli gelişmeleri ve teknolojileri benimsemede aktif bir rol oynadığını dile getirdi. Çengelci ayrıca Türkiye'nin hem katılım finans hem de fintek alanında önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak iş ortaklıklarının önemine değindi.

Katar Finans Merkezi Finansal Sektör Ofisi Müdürü Henk Hoogendoorn, Qatar Development Bank yetkilisi Ahmed Ebaidullah ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği yetkilisi Sevcan Ekmen'in konuşmalarıyla devam eden webinar, 3 Türk katılım bankasının sunumları ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye'nin finans sektörü kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak amacıyla başlattığı webinar serisine, gelecek dönemde farklı ülkelerde devam edecek.

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Türkiye, Finans, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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